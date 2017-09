Villeneuve : "Kubica ne mérite pas de revenir en F1"

De nombreux amateurs de F1 adoreraient retrouver Robert Kubica au départ d’un Grand Prix de Formule 1 la saison prochaine. Jacques Villeneuve n’en fait toutefois pas partie.

Selon lui, le Polonais, qui cherche à effectuer son come-back en F1 six ans après son terrible accident de rallye, ne mérite pas de revenir en catégorie reine du sport automobile.

"Je ne comprends pas, honnêtement, je ne comprends pas. D’abord, à quel pilote a-t-on offert un retour après six ans ? Personne", s’offusque Villeneuve dans une interview accordée au site F1nal-lap.be.

"En plus, à la fin de sa carrière, il avait déjà du mal contre Petrov (Kubica avait en réalité systématiquement battu Petrov chez Renault en 2010, ndlr). Il a gagné sa course (au Canada en 2008 avec BMW Sauber, ndlr), comme Maldonado, et après, qu’est-ce qu’il a fait ? Ajoute à ça qu’il n’est pas à 100% aujourd’hui. Comment tu veux faire avec ça ? Ou alors les voitures sont réellement trop faciles à conduire…"

"Je pense que s’il n’avait pas son problème, jamais on ne lui aurait donné une deuxième chance, ajoute Villeneuve. C’est ça que je trouve honteux ! C’est un truc médiatique qui me dérange un peu, c’est qu’il y a plein d’autres pilotes beaucoup plus méritants à qui on ne donnera jamais une seconde chance. Je trouve ça difficile à digérer. Pour lui, c’est génial, et tant mieux, il est chanceux."

"Je l’avais eu comme troisième pilote chez Sauber BMW et autant être honnête : insupportable. À cette époque-là, il était insupportable. Socialement c’était difficile. Pour moi, ça a été des mois affreux."

"Tu sais, dans le paddock, il faut être respectueux. Il faut respecter ce qui a été accompli par les autres pour respecter le milieu dans lequel on évolue. Donc j’ai un peu du mal à imaginer quelque chose de positif dans un retour [de Kubica] en F1."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter.