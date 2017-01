Villeneuve : "La F1 ressemble à un jeu vidéo"

Jacques Villeneuve ne se prive jamais pour dire qu’il n’est pas fan de la Formule 1 moderne.

L’ancien pilote canadien, aujourd’hui consultant pour Canal + sur les Grands Prix, n’a donc pas pu s’empêcher de critiquer une nouvelle fois la F1 actuelle lors de son passage au salon Autosport International, en Angleterre, le week-end dernier.

"A l’époque de mon père (Gilles, qui s’est tué en 1982, ndlr) ou de la mienne (de 1996 à 2006, ndlr), les monoplaces étaient dangereuses et il était difficile de dépasser", a déclaré le champion du monde 1997 de Formule 1, dans des propos rapportés par L’Equipe.

"Je pense que cela faisait qu’il y avait beaucoup plus de respect entre les pilotes que ce n’est le cas aujourd’hui. On ne voyait jamais un pilote zigzaguer dans une ligne droite, ou un pilote freiner à l’intérieur de la piste. Il gardait sa trajectoire et freinait à l’extérieur. C’était net et respectueux."

"Ça leur arrivait de s’accrocher bien sûr, mais c’était à cause d’erreurs. Aujourd’hui, la F1 ressemble à un jeu vidéo, et les pilotes croient être dans un jeu vidéo. Il n’y a aucun respect. Ce mot ne fait pas partie de leur vocabulaire. Tout est acceptable puisqu’ils ne peuvent pas se blesser."

