Villeneuve évoque le seul regret de sa carrière en F1

Jacques Villeneuve confie qu’il ne regrette qu’une seule des décisions qu’il a prises durant sa carrière en F1.

L’ancien pilote canadien, titré en 1997 au volant d’une Williams-Renault, estime qu’il aurait dû accepter l’offre d’Adrian Newey pour disputer la saison 1998 de Formule 1 avec McLaren.

Villeneuve avait à la place choisi de mettre la majorité de ses économies dans le projet BAR, l’écurie de F1 qu’il avait cofondée avec son manager de l’époque, Craig Pollock, et qui est aujourd'hui détenue par Mercedes.

"Adrian Newey m’avait appelé pour me demander de ne pas rejoindre BAR. Je me rappelle encore très bien aujourd’hui l’entendre me dire : ‘Nous te voulons’", se souvient Villeneuve, dans des propos rapportés par Autosport.

"C’était facile de discuter à cette époque. Mais quand il m’a téléphoné, j’étais en train de dîner avec Craig. J’ai donc dû écourter la discussion. Dans la vie, vous avez quelques moments que vous n’oublierez jamais, et ce coup de fil d’Adrian, tout comme mon titre de champion du monde, en font partie."

"Nous étions dans un restaurant de Monaco, et si Craig n’avait pas été là, j’aurais discuté plus longuement avec Adrian et il serait probablement parvenu à me convaincre de rejoindre McLaren. Mais il n’en a pas eu l’opportunité."

"Il suffit parfois de peu de choses dans la vie. D’un seul coup de fil par exemple. McLaren a fini par remporter les championnats en 1998 et 1999. Encore aujourd’hui, j’ai du mal à digérer cette décision."

