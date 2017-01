Vidéo : Ricciardo et Verstappen tuent le temps...

Le championnat du monde 2017 de F1 ne débutera que dans dix semaines en Australie. Très précisément le 26 mars sur le circuit de l’Albert Park de Melbourne.

En attendant, les pilotes de l’écurie Red Bull, Daniel Ricciardo et Max Verstappen, tuent le temps à l’usine de Milton Keynes, en Angleterre, comme le montre cette vidéo mise en ligne par le team autrichien sur Twitter.

When the #F1 season is still 10 weeks away... ????

Longing for the new season with @DanielRicciardo and @Max33Verstappen!???? #BoredDrivers pic.twitter.com/ZAF7G5Niqy

— Red Bull Racing (@redbullracing) 9 janvier 2017