VIDÉO : Ricciardo se donne à fond !

A quelques jours des premiers essais d'avant-saison à Barcelone, pas question de relâcher la pression pour les pilotes de F1.

Nouvelle réglementation oblige, les futures monoplaces seront plus lourdes, plus rapides mais surtout plus rugueuses à piloter, de quoi donner du fil à retordre aux vingt acteurs du championnat du monde.

En conséquence, ceux-ci ont dû adapter leur préparation hivernale, en grande partie axée sur la prise de muscles, afin d'être parfaitement affûté face au défi physique que préfigure la saison 2017.

A l'image de ses collègues, Daniel Ricciardo n'a pas dérogé à la règle en s'entrainant dur comme fer sous le soleil de Los Angeles.

Entre courses à pied, fitness, séances de boxe et autre opération publicitaire, le souriant Australien au sang-froid sans failles a souhaité partager avec ses fans le récit de ses efforts. Pas de doute, il n'a pas chômé !

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.