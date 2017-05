Vidéo : quand Räikkönen découvre qui mène le Grand Prix

Si le Grand Prix de Russie a cruellement manqué de spectacle, il a néanmoins donné lieu à un moment pour le moins insolite lorsque Kimi Räikkönen a découvert qu’il se trouvait derrière Valtteri Bottas et non derrière Lewis Hamilton.

Alors que son ingénieur venait de lui préciser à la radio qu’il reprenait huit dixièmes au tour à Bottas depuis son changement de pneus, Räikkönen avait été étonné d’apprendre qu’il se trouvait derrière son compatriote.

"Nous sommes à neuf secondes et demie de Bottas et plus rapides de huit dixièmes au tour", lui avait communiqué son ingénieur. Ce à quoi Räikkönen avait répondu : "Qu’est-ce que tu entends par là ? Nous sommes derrière Bottas ?!"

"Affirmatif. Nous sommes derrière Bottas", fut la réponse de son ingénieur. A laquelle Kimi répondit : "Comment avons-nous fait pour nous retrouver derrière lui alors que nous nous sommes arrêtés avant ?"

"Il menait la course, Kimi", enchaîna Ferrari. "Ah OK, je pensais qu’ils (les pilotes Mercedes, ndlr) étaient dans les positions inverses", termina Iceman.

L’échange complet, en anglais, est à découvrir dans la vidéo ci-dessous mise en ligne par le site officiel de la Formule 1 sur sa chaîne YouTube officielle :