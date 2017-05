Vidéo : la pole position de Räikkönen

Kimi Räikkönen a obtenu ce samedi à Monaco sa première pole position – la dix-septième de sa carrière en Formule 1 – depuis le Grand Prix de France 2008 avec un temps de 1:12.178, signant au passage le record du tour du circuit.

Le Finlandais, qui s’était également montré le plus rapide à l’issue de la Q2, tentera demain de remporter sa première victoire depuis le Grand Prix d’Australie 2013. Il compte 20 succès à son palmarès jusqu’à présent.

First pole for nine years 🗓

First pole for 129 races ⌛️

50th pole by a Finnish driver 🇫🇮#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/3opiakQmS0

