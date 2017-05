Vidéo : Pérez vous fait découvrir le motorhome Force India

Le début de la saison européenne de Formule 1 marque le retour des motor-homes dans le paddock, des hospitalités plus ou moins imposantes selon l’écurie concernée.

Sergio Pérez vous fait visiter celui de l’équipe Force India, que l’on peut qualifier de modeste comparé aux imposantes structures des top teams implantées dans le paddock du Circuit de Catalunya ce week-end.

Ever wondered what is inside our motorhome? @SChecoPerez takes us on a tour to show you! #SpanishGP pic.twitter.com/DwxtMYtkUI

