Vidéo : le paddock résume la saison 2016 en un seul mot

Dans une vidéo mise en ligne sur le compte Twitter officiel de la Formule 1, il a été demandé à différents acteurs du championnat – pilotes comme patrons d’écurie – de résumer leur saison en un seul mot.

Romain Grosjean déclare avoir vécu une saison "inattendue", Nico Hülkenberg estime que sa campagne ressemblait à des "montagnes russes" tandis que Jolyon Palmer se félicite d’avoir été en "progression".

Découvrez d'autres réactions dans la vidéo ci-dessous.

We asked the #F1 paddock to sum up the 2016 season in one word... pic.twitter.com/Mm7kF2kW6Z

— Formula 1 (@F1) 27 décembre 2016