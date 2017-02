VIDÉO : Mercedes en pleine répétition "pitstop"

A quelques jours du ballet des présentations (inauguré par Sauber), suivi des premiers essais hivernaux, Mercedes a levé le voile sur un aspect important de la préparation 2017 : les arrêts au stand.

On aurait tendance à l'oublier mais les pilotes ne seront pas les seuls à être sollicités physiquement par la nouvelle réglementation. Avec des pneus Pirelli plus larges (60 mm à l'avant, 80 mm à l'arrière) et plus lourd de 5 kilos, les mécaniciens devront également se cracher dans les mains pour mener à bien la valse des pitstops.

Les équipes préposées dans chaque écurie ont donc dû parfaire leur préparation durant l'hiver, comme nous le montre la vidéo ci-dessous posté par l'écurie championne du monde.

On peut notamment y apercevoir Valtteri Bottas, nouveau venu à Brackley, en conversation avec quelques membres du team quand il n'observe pas les inlassables répétitions d'arrêt.

Les premiers essais d'avant-saison 2017 se tiendront à Barcelone à partir du 27 février.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.