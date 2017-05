Vidéo : Manuel Maldonado lui aussi kamikaze !

En regardant les images ci-dessous, les plus cyniques diront sans doute que Manuel Maldonado est la parfaite copie de son cousin Pastor, qui était surnommé ‘Crashtor’ par bon nombre de fans quand il était en F1.

Âgé de 17 ans, Manuel Maldonado s’est fait remarquer lors du meeting de Formule 3 britannique qui s'est déroulé sur le circuit de Rockingham le week-end passé.

Dans la troisième course du meeting, le jeune pilote vénézuélien, aligné par l'équipe Fortec, a tenté un dépassement par l’intérieur qui s’est mal terminé… aussi bien pour lui que pour deux de ses adversaires !

Après cette manœuvre kamikaze digne de celles réalisées par son cousin en Formule 1 il y a quelques années, Maldonado a été exclu de l’épreuve pour son "pilotage dangereux".

Shocked to hear that this guy is Pastor Maldonado's cousin. You'd never guess... pic.twitter.com/6yanYCUUQi

— A.W.B (@baylissrally) 8 mai 2017