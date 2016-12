Vidéo : les bons voeux de Ricciardo et Verstappen

Red Bull n'a décidément pas son pareil quand il s'agit de manier l'humour et la dérision à l'approche des Fêtes de Fin d'Année.

Après avoir gentiment moqué Ferrari et Mercedes dans sa carte de voeux, l'écurie de Milton Keynes a publié via son compte Twitter un clip-vidéo mettant en scène Daniel Ricciardo et Max Verstappen déguisés pour la circonstance.

L'Australien, qui a bouclé le championnat 2016 en troisième position, y campe un Père Noël plus vrai que nature, accompagné par son équipier néerlandais, visiblement heureux de personnifier l'un de ses Elfes.

"Hello à tous, c'est moi, le Père Ricciardo, au top de ma forme, lance Daniel, plus ventripotent qu'à l'accoutumée. Je tiens à vous souhaiter d'excellentes Fêtes de Fin d'Année et mon petit ami vert, Elf Maximus, souhaiterait également vous dire quelque chose."

"Un grand merci à tous les fans pour votre soutien cette année, ajoute Max, cinquième de l'exercice 2016 avec une première victoire au Grand Prix d'Espagne. Cette saison a été incroyable du début à la fin et espérons que 2017 sera encore meilleur !"

Avec deux victoires (Barcelone et Sepang) et une pole (Monaco), Red Bull a terminé 2016 à la deuxième place du championnat du monde des constructeurs. Retrouvez ici le bilan chiffré et la cote F1i attribuée au Taureau Rouge.

Cliquez ci-dessous pour visionner la vidéo en entier. Et Joyeux Noël !

Happy Holidays from Santa Ricciardo and Elf Maximus! ????????

Thank you for your support in 2016! ???? #givesyouwings pic.twitter.com/aRJf2SGg07 — Red Bull Racing (@redbullracing) December 21, 2016

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.