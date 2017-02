Vidéo : l'entraînement d'Ocon avec Tibo InShape

Esteban Ocon expliquait le mois dernier qu’il allait devoir prendre cinq kilos de muscles cet hiver pour pouvoir piloter sa nouvelle monoplace de F1 sans souci physique.

Les F1 devraient gagner entre quatre et cinq secondes au tour cette année comparé aux bolides de 2016, ce qui fait qu’elles seront plus physiques à piloter.

Et le surcroît d’adhérence mécanique offert par des pneus plus larges et l’appui aérodynamique accru feront que les pilotes subiront des forces centrifuges supérieures dans les courbes, de l’ordre de + 1 g.

Les pilotes de Formule 1 doivent donc être physiquement plus affûtés que l’année dernière pour la saison à venir, notamment au niveau du cou.

Ocon, qui courra pour l’écurie Force India cette année, a expliqué son entraînement physique dans une vidéo de Tibo InShape, un célèbre YouTubeur spécialisé dans le fitness. Le Français confie faire 3 heures de musculation le matin et 3 heures de cardio l’après-midi.