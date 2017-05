Vidéo : Interview du petit fan français de Kimi qui pleurait

Le petit Thomas, originaire d’Amiens, a vécu un véritable ascenseur émotionnel ce dimanche après-midi au Circuit de Catalunya.

En pleure dans la tribune suite à l’abandon de son héros Kimi Räikkönen dès le premier tour de course, le jeune Français en a ému plus d’un, dont Ferrari.

Thomas et ses parents ont ainsi été invités par la Scuderia à vivre la fin du Grand Prix d’Espagne depuis le motor-home Ferrari et à rencontrer Iceman.

Ils ont ensuite rejoint les mécaniciens Ferrari dans la voie des stands à l’arrivée de la course pour célébrer la deuxième place obtenue par Sebastian Vettel derrière Lewis Hamilton. C’est à ce moment-là qu’ils ont été interviewés par Ted Kravitz de la chaîne Sky Sports.

Le rêve éveillé s’est ensuite poursuivi dans l’hospitalité de l’équipe Renault. Thomas a pu y rencontrer Nico Hülkenberg ainsi que son compatriote Romain Grosjean, qui était de passage dans le motorhome de l'écurie française.

The smiles just keep getting bigger and bigger... Nice one, Kimi 👏 #SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/Ywqru5IFlX — Formula 1 (@F1) 14 mai 2017

Today's most famous Kimi fan is having a great day! Big 👏 to @F1 & @ScuderiaFerrari for inviting him in!#SpanishGP pic.twitter.com/sjS0RqjO51 — Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) 14 mai 2017

Still in paddock after an EPIC day. Thomas Danel & parents from Amiens. The boy who cried and #F1 responded. #bravo pic.twitter.com/W1hS4dwHqB — James Allen (@Jamesallenonf1) 14 mai 2017