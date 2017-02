Vidéo : Hülkenberg court après le chocolat !

Courir après du chocolat : voici quel était le secret de la motivation de Nico Hülkenberg pour courir plus vite pendant son camp d’entraînement qui vient de s’achever à Punta Cana, en République dominicaine.

Le pilote Renault a publié une courte vidéo (voir ci-dessous) sur son compte Twitter dans laquelle on le voit courir après une tablette de chocolat, attachée à une canne à pêche tendue par son physio, pour sa part confortablement assis sur une voiturette de golf !

"Voici comment me faire courir / rouler rapidement", plaisante Hülkenberg dans le message attaché à la vidéo.

Les défis physiques qui seront proposés par les nouvelles monoplaces de Formule 1 cette saison ont contraint les pilotes à intensifier leur entraînement physique cet hiver. Esteban Ocon a ainsi confirmé hier sur Twitter qu’il avait atteint son objectif et gagné 5 kilos de muscles.

Here' how you get me to run/drive fast ????@RenaultSportF1 #chocolate #schokolade #ilovechocolate pic.twitter.com/rQUgHWNR7z

— Nico Hülkenberg (@HulkHulkenberg) 6 février 2017