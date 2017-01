Vidéo : les dix plus beaux dépassements de 2016

La Formule 1 a publié cette semaine la liste des dix plus beaux dépassements qui ont été réalisés en 2016.

Pour établir ce classement, la F1 a demandé aux fans, via ses comptes Twitter et Facebook officiels, de désigner les plus belles manœuvres de la saison précédente.

Les supporters avaient à chaque fois le choix entre deux dépassements. Celui qui récoltait le plus de votes était retenu pour le tour suivant, ce qui a permis de désigner les dix plus beaux dépassements de la saison 2016 :

1. Max Verstappen sur Nico Rosberg au Brésil ;

2. Max Verstappen sur Nico Rosberg en Grande-Bretagne ;

3. Kimi Räikkönen sur Felipe Nasr en Hongrie ;

4. Kevin Magnussen sur Jolyon Palmer aux Etats-Unis ;

5. Sebastian Vettel sur Nico Hülkenberg et Carlos Sainz en Chine ;

6. Esteban Gutierrez sur Kimi Räikkönen à Monaco ;

7. Nico Hülkenberg sur Valtteri Bottas au Japon ;

8. Daniel Ricciardo sur Valtteri Bottas en Italie ;

9. Sergio Pérez sur Felipe Massa en Belgique ;

10. Kimi Räikkönen sur Nico Hülkenberg au Mexique.

Ces dix dépassements ont ensuite été compilés dans une vidéo par la Formule 1 :