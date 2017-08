VIDEO : départ en vacances pour les Red Bull Boys

Qui dit trêve estivale dit forcément vacances et détente pour les 20 acteurs du championnat du monde.

Daniel Ricciardo et Max Verstappen ne sont pas en reste et on déjà pris la route du soleil au départ de l'usine de Milton Keynes comme vous pouvez le voir dans cette (courte) vidéo ci-dessous.

Si l'Australien peut savourer une première moitié de saison impressionnante avec cinq podiums et une victoire dans les rues de Bakou, Max-La-Menace n'a pas vécu le début d'année escompté et profitera sans doute du break pour recharger ses batteries en vue du Grand Prix de Belgique, fin aout, où des dizaines de milliers de ses compatriotes l'attendront au tournant.

Au classement actuel du championnat du monde, Ricciardo conserve l'avantage avec 117 points marqués (quatrième) contre 67 à son équipier néerlandais (sixième).

