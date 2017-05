Vidéo : en caméra embarquée avec Alonso !

McLaren a mis en ligne une vidéo d’un tour du circuit d’Indianapolis effectué par Fernando Alonso à la vitesse moyenne de 221 mph, l’équivalent de 356 km/h.

Le double champion du monde de Formule 1 s’est classé quatrième de la troisième journée d’essais libres hier et il sera de nouveau en piste aujourd’hui sur le célèbre anneau de vitesse.

Les 500 Miles d’Indianapolis 2017 auront lieu le 28 mai prochain.

Ever wanted to ride along with @alo_oficial? Here's your chance, thanks to @IndyCar's awesome onboard footage. pic.twitter.com/0REDwpPowk

