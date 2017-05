Vidéo : Billy Monger remercie les fans

Victime d'un terrible accident en F4 anglaise il y a moins d'un mois, Billy Monger s'est pour la première fois exprimé en personne sur les nombreux soutiens qu'il a reçu du monde du sport automobile et des fans.

Alors qu'il disputait la deuxième manche du championnat de monoplaces sur le circuit de Donington, le jeune pilote JHR n'a pu éviter une collision à haute vitesse avec l'arrière d'une autre voiture qui évoluait au ralenti.

A cause de la violence du choc, il a fallu près d'une heure aux secouristes pour désincarcérer Monger qui a dû ensuite être amputé des chevilles une fois à l'hôpital.

Emus par sa situation, de nombreuses personnalités du sport automobile ont exprimé leur soutien et participé à une campagne de financement ayant collecté près de 800.000 Livres (944.000 euros) afin d'aider la famille du pilote à couvrir les frais d'hospitalisation et de traitement.

Parmi les soutiens reçus figuraient notamment une lettre du GPDA, l'association des pilotes de Grand Prix, signés par tous ses membres.

"Quand j'ai vu la lettre, j'ai pensé 'Waw, c'est incroyable', confie le jeune Britannique dans une vidéo de Sky News (visible ci-dessous).

"Je l'ai retournée et j'ai vu toutes ces signatures de grands champions comme Niki Lauda ou Lewis Hamilton, raconte-t-il. Certains sont des héros pour moi. Ca me va droit au coeur."

"Je voudrais remercier tous ceux qui me soutiennent, poursuit-il. Recevoir autant d'encouragements me rend encore plus fort et déterminé à remonter en piste. Je veux courir à nouveau, c'est l'objectif !"

Billy Monger devrait quitter le Queen's Medical Centre de Nottingham ce week-end.

Teenager Billy Monger who lost both his legs in a Formula 4 crash says the support he received was inspirational pic.twitter.com/RoTJiWtQi1 — Sky News (@SkyNews) May 6, 2017

