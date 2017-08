VIDEO : Balade émotion pour Barrichello et son fils

"Amigos... isso aqui é um pouquinho do que teremos no @acelerados amanha no @sbtonline ... um dos dias mais emocionantes da minha vida. Nao gosto muito de andar de passageiro mas Dudu me pediu e fui. E q emoçao... vc me fez lembrar do meu inicio, do meu primeiro dia de Formula Ford, dos conselhos do teu Vo.... mais uma vez so posso agradecer ao Papai do Ceu por mais esta emoçao. Vida longa e veloz pra ti meu filho. Te amo Dudu //// on monday at @acelerados" Rubens Barrichello via InstagramAcelerados no SBT, a partir das 07:30

