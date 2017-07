Vettel : "Sur un nuage..."

En remportant sa quarante-sixième victoire en F1 aujourd'hui, Sebastian Vettel a augmenté son avance au classement provisoire du championnat à 14 points avant la trêve estivale.

Le pilote allemand a pourtant rencontré un souci technique avec la direction de sa Ferrari, mais il est parvenu à rester aux commandes tout au long des 71 tours de course.

La Scuderia a même réalisé le doublé grâce à Kimi Räikkönen et le rival direct de Vettel pour le titre Lewis Hamilton a cédé quelques points de plus en rendant la troisième place à son équipier Valtteri Bottas dans le dernier tour après une tentative tactique de mettre la pression sur les Ferrari.

"Je suis sur un nuage, a confié Vettel à David Coulthard sur le podium du Hungaroring. Gagner ici devant Kimi nous permet de partir en vacances le cœur léger. Cela n'a pas été facile, parce que deux ou trois tours après la voiture de sécurité la direction de ma voiture a semblé faussée... C'était un sentiment étrange, avec le volant déséquilibré vers la gauche. On m'a demandé d'éviter les bordures et je n'ai pas aidé Kimi qui pouvait aller plus vite du coup, mais ce n'est plus important maintenant puisque nous avons gagné !"

"En fin de course, cela s'est amélioré et je me suis habitué mais j'ai dû rester concentré jusqu'au bout, a ajouté Seb. Quel formidable résultat pour toute l'équipe, c'est un succès mérité pour tout le travail abattu sur les circuits et à l'usine. Et puis quel bonheur d'apprécier la victoire avec les fans, comme ce supporter qui levait le pouce à chaque tour à la chicane..."

