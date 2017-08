Vettel respecte Hamilton... depuis le karting

Dans le duel que se livrent actuellement Sebastian Vettel et Lewis Hamilton pour le titre mondial, on oublie parfois que les deux hommes se connaissent très bien car ils font partie de la même génération. Ce n'est pas la première fois qu'ils s'affrontent et pas seulement en F1.

A eux deux, Seb et Lewis ont gagné sept des neuf derniers championnats mais c'est sans doute leur premier duel direct pour la couronne mondiale. Si Vettel a récolté quatre titres consécutifs avec Red Bull-Renault entre 2010 et 2013 à la fin de l'ère des moteurs V8 atmosphériques quand Hamilton était chez McLaren un peu dans le creu de la vague, le Britannique domine depuis l'introduction des V6 turbo hybrides avec Mercedes en 2014.

Mais avant d'exercer cette suprématie, ils avaient été des jeunes espoirs très suivis dans les formules de promotion. Hamilton s'était imposé en GP2 Series avant d'être promu en F1 par McLaren en 2007, l'année où Vettel menait le championnat FR 3.5 lorsqu'il fut propulsé dans l'univers des Grands Prix par BMW (pour remplacer Kubica à Indianapolis) puis chez Toro Rosso dans la seconde moitié de la saison. Ils s'étaient croisés auparavant en 2005 en Euroseries F3 quand Hamilton l'avait emporté (photo ci-dessus), Vettel s'affirmant comme le meilleur rookie.

"J'ai du respect pour Lewis depuis le karting en 1999 quand il s'est classé troisième du championnat d'Europe, mais nous n'étions pas dans les mêmes catégories, se rappelle Vettel. C'est en F3 que j'ai couru contre lui en le rejoignant quelques fois sur le podium. On savait qu'il serait très fort en F1 : il est extrêmement rapide, naturellement doué pour tout ce qu'il fait. Il s'adapte facilement, il est toujours combattif mais il n'est pas imbattable pour autant."

