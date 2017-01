Vettel ne voulait pas rentrer bredouille

Après la gamelle de Pascal Wehrlein dans les joutes individuelles, l’Allemagne a repris des couleurs dans la Race of Champions dimanche grâce à Sebastian Vettel.

Le pilote Ferrari a remporté la Nations Cup en dépit du forfait de son compatriote, battant à lui seul les frères Busch qui formaient l’équipe NASCAR des Etats-Unis.

Il va de soi que Vettel a savouré à sa juste valeur son triomphe en brandissant son index comme en ses plus beaux jours.

"Je ne voulais pas quitter les Etats-Unis les mains vides, sourit le quadruple champion du monde. J’ai été éliminé trop tôt samedi, mais partir du mauvais pied m’a toutefois aidé à me ressaisir pour aborder la Nations Cup avec sérieux. Il est évident que je voulais passer plus de temps en piste cette fois-ci. J’ai heureusement trouvé le bon rythme et je me suis senti d’emblée à mon aise."

"A l’inverse d’hier, j’ai pu prendre en main toutes les voitures, reconnait Seb. Il vous arrive parfois de vous réveiller un matin et que tout fonctionne pour vous, et parfois rien ne va. Et dans mon cas, la journée d'hier s’est déroulée à merveille puisque j’ai finalement gagné la Nations Cup. Mais j’aurais tellement préféré partager cette victoire avec Pascal qui n’a hélas pas pu rouler ce dimanche."

