Vettel ne pensera pas au titre avant l’été

Avec 129 points après six courses, Sebastian Vettel réalise son meilleur début de saison depuis 2011 où il avait inscrit 143 unités.

Le pilote Ferrari possède actuellement 25 points d’avance, soit l’équivalent d’une victoire, sur son dauphin Lewis Hamilton.

Mais le quadruple champion du monde a reconnu qu’il ne songeait pas au titre pour autant, du moins pas avant la trêve estivale.

"Penser au titre à ce stade de la saison m’importe peu, admet Seb. Je tâcherai de le garder en dehors de mon esprit jusqu’au break estival. Bien sûr, j’essaie de faire de mon mieux lors de chaque course. Et il ne faut pas être un génie pour comprendre qu’on sera de facto champion si on remporte toutes les courses de la saison. Mais cela serait naturellement très dur à accomplir au vu de notre situation actuelle."

"Si nous avons une chance de nous battre pour le podium, nous nous battrons pour le podium, rappelle Vettel. Et si nous avons une chance de gagner, nous la saisirons. C’est ce que l’équipe et moi veulent, et c’est ce qui est le plus important. Ce serait bien malheureux de ne pas profiter de nos victoires acquises récemment en étant distraits par le nombre de points marqués dans l’optique du championnat…"

