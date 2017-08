Vettel : "Si Kimi est content..."

Dans le paddock de Spa règne un petit air de rentrée des classes et ce sont des pilotes bronzés qui ont défilé devant les médias. Sebastian Vettel est apparu serein et décontracté avant d'entamer la seconde moitié du championnat alors qu'il occupe la tête du classement avec 14 points d'avance sur Lewis Hamilton.

"Rien n'est joué naturellement et il faut prendre les courses les unes après les autres sans trop se prendre la tête, a déclaré le pilote allemand dans l'hospitalité Ferrari. Le break a fait du bien a tout le monde et je suis content de reprendre le collier sur ce circuit légendaire. Sera-t-il plus favorable à Mercedes qu'à nous ? Beaucoup de facteurs peuvent entrer en ligne de compte, à commencer par la météo."

"Monza la semaine prochaine constituera un rendez-vous important pour la Scuderia, mais là encore il faut voir le long terme et comment la situation va évoluer au fur et à mesure du déroulement du championnat, a-t-il ajouté. Le développement de la voiture se poursuit à un rythme élevé et nous jetons toutes nos forces dans la balance pour rester devant, même si nos adversaires sont redoutables."

A propos de la prolongation du contrat de Kimi Räikkönen et l'attente de l'annonce du renouvellement de son bail (pour combien de temps ?) avec Ferrari, Vettel est resté évasif tout en se réjouissant pour son équipier : "Si Kimi est content, alors je le suis aussi, sourit-il. Il a connu un début de saison un peu difficile mais s'est bien repris dans les courses récentes, ce qui justifie la confiance placée en lui. Pour ma part, nous discutons tranquillement, et la nouvelle peut tomber tôt ou tard, ce n'est pas ce qui m'importe le plus en ce moment."

