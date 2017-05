Vettel : "J'aurais pu gagner toutes les courses"

Sebastien Vettel estime qu’il aurait pu remporter les cinq premiers Grands Prix de la saison, et compter 125 points au championnat, et non 104.

L’Allemand s’est imposé en Australie et à Bahreïn, et il a terminé à chaque fois deuxième en Chine, en Russie et en Espagne, trois courses remportées par Mercedes.

"Je pense que la chose la plus importante, c’est que nous étions à chaque fois présents, en lutte pour la victoire lors de ces cinq Grands Prix", déclare Vettel.

"Nous aurions pu gagner ces cinq courses si les choses s’étaient passées différemment, mais avec des si… Parfois, nous avons été chanceux et d’autres fois malchanceux, mais nous avons une longue saison qui nous attend, et au final cela s’équilibrera."

"Comme je l’ai dit, le plus important est que nous étions en bagarre pour la victoire, ce qui prouve que nous avons un solide package, une voiture compétitive, et que nous faisons du bon boulot."

"Nous sommes très heureux du fantastique début de saison que nous avons réalisé, et nous devons maintenant nous assurer de rester là où nous sommes."

Vettel est par ailleurs persuadé que Ferrari peut s’imposer ce dimanche dans les rues de la Principauté, alors que la victoire échappe à la Scuderia à Monaco depuis maintenant 16 ans.

"Nous n’avons pas à avoir peur de quoi que ce soit pour ce Grand Prix, insiste le quadruple champion du monde. Ces deux dernières années, Mercedes a été très performante ici, et ils seront une nouvelle fois l’équipe à battre. Mais je suis convaincu que nous pouvons réaliser un bon week-end."

Vettel aborde ce Grand Prix de Monaco avec une avance de six points sur Lewis Hamilton au championnat.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter