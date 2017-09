Vettel : "Impossible d’aller plus vite"

Sebastian Vettel n’a signé que le huitième temps des qualifications ce samedi sur les terres de la Scuderia Ferrari, la SF70H étant manifestément moins à l’aise sous la pluie que sur le sec.

Le leader du championnat partira sixième demain en profitant des pénalités moteur infligées aux deux pilotes Red Bull, qui s’étaient qualifiés aux deuxième et troisième rangs.

"Je ne sais pas quel était le problème, mais j’avoue que j’ai été surpris de voir à quel point les autres pilotes allaient vite dans ces conditions. Nous ne pouvions tout simplement pas rivaliser avec eux", concède Vettel.

"Il faudra voir ce qui n’a pas été, car ce n’est pas normal. Nous avons une bonne voiture sur le sec, et on n’annonce pas de pluie pour demain, donc nous n’avons rien à craindre. Nous devrions pouvoir remonter dans la hiérarchie, d’autant plus que vous pouvez facilement doubler sur ce circuit. Ce devrait être une course sympa !"

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.