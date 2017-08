Vettel peut dire merci à Räikkönen

En délicatesse depuis la première séance d’essais libres, Sebastian Vettel est malgré tout parvenu à limiter les dégâts ce samedi après-midi durant les qualifications du Grand Prix de Belgique.

Le leader du championnat partira de la première ligne sur le circuit de Spa-Francorchamps demain, après avoir échoué à seulement deux dixièmes de Lewis Hamilton en Q3.

"La voiture me procurait de bonnes sensations en Q1, mais j’ai ensuite eu plus de mal en Q2. Puis, en Q3, la voiture semblait plus vivante", a réagi le pilote Ferrari.

"Mais je dois vous avouer que j'ai été un peu chanceux. Kimi [Räikkönen], qui a dû renoncer à sa dernière tentative, m’a donné une très bonne aspiration, ce qui m’a permis de me qualifier devant Valtteri [Bottas]."

"Cela m'a fait gagner environ deux dixièmes. Sans cela, je pense que cela aurait été plus difficile de le devancer en Q3."

Quatorze points séparent Vettel de Hamilton au classement du championnat.

