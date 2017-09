Vettel : "Pas de panique !"

Après le coup dur encaissé par Ferrari à Monza, qui a vu la SF70H de Sebastian Vettel accuser 36 secondes de retard sous le drapeau à damier par rapport au vainqueur Lewis Hamilton et sa Mercedes W08, le pilote allemand encourage la Scuderia à ne pas s'inquiéter outre mesure malgré cette contre-performance à domicile.

Les Flèches d'argent avaient déjà exercé une telle domination à Silverstone avant de subir la loi des Ferrari à Budapest. Et lors de l'épreuve de reprise après la trêve estivale à Spa, les bolides rouges s'étaient montrés plus compétitifs que prévu sur un tracé que l'on pensait plus favorable aux Mercedes.

"Il n'y a aucune raison de paniquer, estime Vettel. Nous possédons une très bonne voiture et nous allons vivre une passionnante finale du championnat, j'en suis convaincu. A Monza, dès le départ je ne sentais par l'auto comme d'habitude et dans les 20 derniers tours j'ai vraiment souffert. Notre package aéro pour cette piste très rapide n'était sans doute pas optimum."

"C'était juste une mauvaise course, cela peut arriver, poursuit-il. Je reste optimiste car la saison est encore longue et nous ne voulons pas décevoir les gens qui souhaitent notre triomphe. Bien sûr, la bagarre avec Lewis sera rude, mais plus le challenge est difficile et plus il est amusant. En sport, quand c'est trop facile, c'est ennuyeux..."

