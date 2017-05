Vettel : "C'était très serré"

La lutte a été intense pour la victoire dans ce Grand Prix d'Espagne entre Lewis Hamilton et Sebastian Vettel, les deux pilotes maintenant clairement en lice pour le titre.

Au petit jeu stratégique, l'arrêt de la Mercedes à la fin de la période de voiture de sécurité a donné l'avantage au pilote britannique, chaussé de pneus tendres face aux médiums de la Ferrari.

Vettel conserve néanmoins le leadership au classement provisoire du championnat avec 6 points d'avance sur Hamilton.

"J'ai pris un bon départ et j'ai pu maintenir un excellent rythme en début de course, raconte Seb. Lewis a prolongé son premier relais et on savait que cela se jouerait en fin de course. Quand il est sorti des stands, j'ai freiné le plus tard possible... Je ne sais pas si on s'est touché, mais c'est passé près !"

Course : 55ème victoire de Hamilton

"Il m'a ensuite passé facilement, même si j'ai résisté le plus possible grâce aux retardataires, ajoute-t-il. Changer de stratégie était possible, mais on espérait qu'il souffrirait davantage avec ses pneus dans les derniers tours. Bravo à Lewis pour sa victoire, nous nous sommes bien battus. La bagarre va sans doute continuer toute l'année."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.