Vettel : "Beaucoup de positif à tirer"

Sebastian Vettel déclare qu’il tire "beaucoup de positif" des quatre premiers Grands Prix disputés jusqu’ici cette saison mais il insiste sur le fait qu’il ne prend rien pour acquis pour autant.

Vainqueur en Australie et à Bahreïn, et deuxième en Chine et en Russie, Vettel occupe pour le moment la première place du championnat avec 13 points d’avance sur Lewis Hamilton, titré à deux reprises ces trois dernières années.

Un résultat inespéré quand on se rappelle que la Scuderia était à peine capable de lutter à la régulière pour un podium la saison dernière.

"Je pense que nous sommes occupés à réaliser un excellent début de saison, confie Vettel. Ce serait mentir que de dire que nous nous y attendions, mais nous sommes ici pour gagner, nous sommes là pour livrer le meilleur de nous-mêmes."

"Si nous prenons les quatre premiers Grands Prix, je pense que nous avons plus ou moins maximisé les opportunités qui se sont offertes à nous, poursuit Vettel. Je suis donc vraiment heureux de la position que nous occupons, mais nous pouvons encore apprendre et nous améliorer, et c’est l’état d’esprit que nous devons avoir jusqu’à la fin du championnat."

"Rien n’est à prendre pour acquis. Barcelone sera une course différente de Sotchi, et nous aurons encore plein d’autres Grands Prix après celui-ci cette année. Mais je tire beaucoup de positif de ce début de saison : nous formons une équipe solide, nous avons une excellente voiture et l’ambiance est bonne dans l’équipe."

