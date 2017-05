Verstappen veut rester "loyal" avec Red Bull

Max Verstappen souhaite faire gage de fidélité vis-à-vis de Red Bull, et ne se voit pas partir pour une autre équipe.

Le jeune Hollandais a intégré l'écurie autrichienne voici maintenant 12 mois, avec une victoire décrochée lors du Grand Prix d’Espagne 2016.

Il estime avoir encore tout l’avenir devant lui, en plus d’évoluer dans une ambiance de travail sereine.

"J’ai une très bonne relation avec Red Bull, et son staff est très sympa avec moi, admet Max, cité par Sport24. J’ai un contrat en bonne et due forme, et elle m’offre l’opportunité d’être en Formule 1. Même si mon ambition est de gagner autant que possible, je me dois de rester loyal vis-à-vis de Red Bull. On verra ce qui se passera quand mon contrat expirera. Mais ce n’est pas ma priorité actuellement. Il est encore trop tôt pour penser à cela."

"Pour gagner, vous devez être dans la bonne équipe au bon moment, ajoute-t-il. C’est un coup de poker en quelque sorte. Je suis encore très jeune, et mon objectif n’est pas de devenir le plus jeune champion du monde de l’histoire de la F1."

"Cela serait certes appréciable, mais je souhaite avant tout rester aussi longtemps que possible dans la discipline. Si je fais de mon mieux et que j’ai connu une belle carrière, cela sera déjà très bien, que je sois sacré ou non."

