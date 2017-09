Verstappen veut laisser la poisse de côté à Singapour

Max Verstappen veut enfin vivre un Grand Prix dénué du moindre incident le week-end prochain à Singapour, un tracé qui devrait bien convenir aux Red Bull.

Son équipier Daniel Ricciardo a récemment indiqué que la victoire était à la portée de l’écurie autrichienne sur le circuit de Marina Bay.

En d’autres termes, il faudra que l’ami Max évite les accrocs avec ses adversaires ou ne soit pas victime d’une casse mécanique pour enfin rebondir.

"J’ai hâte d’être à Singapour, confie Verstappen. Ce week-end est toujours très spécial. Marina Bay a toujours été souri à notre équipe lors des éditions précédentes. Je suis sûr que nous sommes capables de jouer le podium cette année. Il faudra éviter les pénalités et les abandons parce que c’est l’une de nos plus grandes chances de réaliser un très bon résultat. Mais la Formule 1 reste un sport mécanique et nous ne pouvons pas tout maitriser."

"La course de nuit et les fortes températures mettent vraiment votre corps à la limite, souligne le Hollandais. Singapour est selon moi la course la plus physique de la saison. Je me suis entrainé, depuis plusieurs semaines, à faire des exercices dans un sauna pour être prêt à transpirer. Je pourrai alors bien gérer la chaleur à Singapour mais aussi en Malaisie."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter.