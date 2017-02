Verstappen-Vandoorne pour rappeler Prost-Senna

Le journaliste britannique Peter Windsor, qui fut team manager chez Williams, ne tarit pas d'éloges sur la nouvelle génération de pilotes.

Selon lui, Stoffel Vandoorne serait du même bois que Max Verstappen et une confrontation entre les deux espoirs des plats pays pourrait rappeler la grande époque des duels entre Alain Prost et Ayrton Senna.

Verstappen entame sa troisième saison en 2017 tandis que Vandoorne, de cinq ans son aîné, n'a disputé qu'un seul Grand Prix jusqu'ici.

"Je suis un grand fan de Stoffel, a indiqué Windsor au magazine hollandais Formule 1. La F1 va peut-être revivre une période faste, comme à l'époque des duels Prost-Senna. Je vois Max plutôt dans le rôle d'Ayrton, très flamboyant, et Stoffel plus proche d'Alain, plus analytique."

"La force de Vandoorne, ajoute Windsor, c'est qu'il est très constant et qu'il ne commet pratiquement jamais d'erreur. Il est capable d'amener dans le top 5 une voiture inférieure, ce qui est un gros avantage pour une écurie qui a besoin de marquer des points comme McLaren-Honda actuellement."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter