Verstappen : "Seul le départ fut excitant"

Seul pilote Red Bull à l’arrivée, Max Verstappen s’est pour le moins ennuyé lors de ce Grand Prix de Russie.

Le Hollandais a pris le meilleur sur Daniel Ricciardo et Felipe Massa dès l’extinction des feux pour prendre la cinquième place.

Le pilote de l’écurie autrichienne n’allait plus jamais quitter cette position, sans pour autant inquiéter les Mercedes et les Ferrari.

"Le départ a été le seul moment un peu excitant du Grand Prix pour moi, raconte Max Verstappen. Après avoir doublé Daniel et Felipe, j’ai effectué une course en solitaire. Je voyais les Mercedes et les Ferrari qui prenaient la poudre d’escampette devant moi et je creusais l’écart avec celles qui étaient derrière moi. Je me suis donc contenté de rallier l’arrivée."

"Mon rythme n’était pas trop mauvais après mon dernier arrêt, ce qui est plutôt positif, ajoute le Batave. Nous avons donné notre maximum en Russie et nous allons désormais nous focaliser sur Barcelone. Nous apporterons des évolutions là-bas et j’espère que cela nous permettra de nous battre devant."

"L’Espagne représente pour moi une valeur particulière après ma victoire de l’année passée et j’ai hâte d’y retourner pour voir ce que nous serons en mesure de faire."

