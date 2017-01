Verstappen s’entraîne jusqu’à l’épuisement

Jos Verstappen confie que son fils Max s’entraîne jusqu’à l’épuisement pour le moment.

Les nouvelles monoplaces de F1, qui prendront pour la première fois la piste à la fin du mois prochain, devraient gagner trois à cinq secondes au tour par rapport aux bolides de 2016.

Cette hausse sensible des performances fait que les nouvelles F1 seront beaucoup plus physiques à piloter que celles des saisons précédentes, ce qui a obligé les pilotes à renforcer leur préparation physique cet hiver.

"Max est complètement épuise chaque soir. Il s’allonge dans le canapé et ne bouge plus et ne dit pas un mot. C’est très bien !", a déclaré Jos Verstappen qui était l’invité de l’émission néerlandaise "Ziggo Sport Totaal".

"Sincèrement, je peux sentir son enthousiasme, car de ce que je sais, Red Bull Racing nourrit beaucoup d’attentes pour la saison à venir."

La saison 2017 de Formule 1 s’ouvrira le 26 mars en Australie.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter