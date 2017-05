Verstappen : "Restons réalistes"

Une fois de plus, les Red Bull n’ont pu jouer les trouble-fêtes entre les Ferrari et les Mercedes ce samedi à Monaco.

Le meilleur représentant de l’écurie autrichienne est Max Verstappen qui s’élancera demain depuis la quatrième place.

Le jeune Hollandais préfère néanmoins positiver et indique qu’il n’aurait pas été possible pour les RB13 de faire mieux en qualifications.

"Notre samedi s’est plutôt bien passé, et je peux être content de mon quatrième chrono, explique Verstappen, cité par Ziggo Sport. Nous devons rester réalistes chez Red Bull : les Ferrari sont les plus rapides depuis le début du week-end, et les Mercedes sont dans leurs positions habituelles, même si elles sont moins à leur aise sur ce tracé."

"Il faudra prendre un bon départ demain et on verra bien comment la situation se décantera pendant la course, souligne Max. Il sera primordial de rester en dehors des incidents et des soucis de fiabilité. Les voitures devant nous sur la grille sont très rapides. Et il ne faudra pas seulement se contenter de garder le contact avec elles."

