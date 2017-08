Verstappen : "Une relation excellente avec Daniel"

La relation entre Daniel Riccardo et Max Verstappen a connu quelques soubresauts lors du récent Grand Prix de Hongrie.

Qualifiés en troisième ligne sur la grille, les Red Bull Boys avaient toutes les cartes en main pour se mêler à la lutte en tête face à Mercedes et Ferrari.

Une ambition de courte durée lorsqu'au deuxième virage, Verstappen percuta son équipier qui allait rester sur le carreau.

"J'ai déjà discuté avec Daniel mais nous aurons sans doute une autre conversation avant la prochaine course, a déclaré le Hollandais. Notre relation a toujours été excellente."

Revenant sur les événements de Budapest, Verstappen a admis ses torts dans l'accrochage mais ne compte pas mettre son "fighting spirit" de côté pour autant.

"Vous savez, un premier tour est toujours délicat et si quelque chose se passe, on peut difficilement l'éviter, concède-t-il. C'est le moment de la course où vous donnez tout pour avoir la meilleure position."

"Au moment du freinage, j'ai perdu le contrôle en bloquant les roues, vous devenez vite passager de votre voiture dans ce cas-là."

"Mais j'avais une autre voiture devant moi et j'ai dû piquer sur les freins avant d'heurter Daniel. C'est tout sauf ce que vous voulez mais il n'y avait aucune intention de ma part", conclut-il.

