Verstappen ne vise pas le titre le plus précoce

Est-ce un signe de maturité ? Max Verstappen (19 ans) ne cherche pas à tout prix à battre des records de précocité.

Décrocher le titre mondial est évidemment son but, mais il n'est pas intéressé par l'âge du capitaine.

Actuellement, c'est Sebastian Vettel, pilote Red Bull a l'époque, qui détient le record du plus jeune Champion du monde de l'histoire pour la couronne décrochée en 2010 à l'âge de 23 ans et 4 mois. Verstappen a donc encore de la marge...

"Mon objectif est naturellement de devenir Champion du monde le plus vite et le plus souvent possible, mais je dois être réaliste, a déclaré Max à La Stampa. Etre le plus jeune n'est pas une fin en soi. J'ai déjà été le plus jeune vainqueur d'un Grand Prix et cela suffit à mon bonheur."

"L'an passé, nous nous sommes rapprochés des Mercedes et j'espère qu'on pourra les battre cette année, a-t-il ajouté. Le feeling est positif car le moteur Renault progresse également. Mais attention : Mercedes a mis la barre très haut, tandis que Ferrari peut aussi revenir dans le match. Cela peut donner une saison intéressante."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter