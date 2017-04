Verstappen : "Nous manquons de tout"

Max Verstappen ne s’attend pas à rivaliser avec Ferrari et Mercedes ce week-end à Sotchi, après avoir terminé à 1,4 seconde de Sebastian Vettel ce vendredi.

Le pilote néerlandais déclare que sa monoplace manque aussi bien de vitesse de pointe dans les lignes droites que d’appui aérodynamique dans les courbes.

"Nous devons voir ce que nous pouvons faire pour nous améliorer d’ici demain, mais nous savions en arrivant ici que cette piste n’allait pas nous convenir", confie Verstappen.

"Nous manquons de puissance moteur, surtout sur ce circuit, et nous n’avons pas non plus autant d’appui que nous l’aimerions. Quand vous perdez du temps aussi bien dans les lignes droites que dans les virages, cela devient difficile de faire un bon résultat ! Il s’agira donc de limiter les dégâts ce week-end."

Red Bull projette d’introduire une évolution majeure sur sa monoplace dans deux semaines à l’occasion du Grand Prix d’Espagne, première épreuve européenne de la saison.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.