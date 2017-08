Verstappen : "Je ne sais plus quoi penser"

Max Verstappen masquait difficilement sa frustration après avoir été victime d'une nouvelle casse mécanique très tôt dans le Grand Prix de Belgique, disputé cet après-midi à Spa-Francorchamps.

Après une première moitié de saison minée par la fragilité mécanique de sa RB13, le belgo-néerlandais misait bien sur le retour de la trêve estivale pour se refaire une santé. Peine perdue après à peine huit tours de course lorsque sa monoplace rendit l'âme au niveau de la ligne droite du Kemmel, devant quelques milliers de ses compatriotes qui avaient fait le déplacement dans les Ardennes belges.

A la question de savoir combien d'abandons il pourra encore supporter avant de reconsidérer son futur chez Red Bull, Max s'est montré évasif ; "Je ne sais pas mais sans doute plus beaucoup."

"Je suis bien évidemment déçu mais surtout frustré", a-t-il confié à la chaine Sky Sports.

"Quand on est un top team comme Red Bull, ce genre de chose ne doit pas arriver, déplore-t-il. Au début, vous mettez cela sur le compte de la malchance mais après six fois, ça commence à bien faire."

"Je suis désolé pour les fans, ajoute-t-il. Beaucoup viennent de loin, payent cher pour acheter leurs tickets et après huit tours c'est déjà fini. C'est d'autant plus démotivant que vous travaillez très dur tout le week-end, la qualification se passe bien et puis tout s'arrête après juste huit tours."

"Je ne sais plus quoi penser, c'est vraiment une année difficile", conclut-il.

