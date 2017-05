Verstappen : "Doublement dur pour Vandoorne"

Jos Verstappen est revenu sur le début de saison compliqué qu’est en train de vivre Stoffel Vandoorne.

L’ex-pilote néerlandais de Formule 1, qui vit en Belgique, confie qu'il éprouve une certaine compassion pour le champion 2015 de GP2, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve McLaren-Honda.

"C’est vraiment très difficile pour lui de démarrer en F1 dans un tel contexte avec McLaren-Honda", déclare Verstappen Sr au quotidien belge La Dernière Heure.

"D’abord parce qu’il roule très peu. Il n’y a déjà quasiment plus d’essais privés comme à mon époque. Il faut donc profiter de chaque séance. Chaque tour compte et comme l’auto n’est pas fiable, il lui a manqué la moitié de temps de piste par rapport à un autre depuis le début d’année. Or ce sont justement des kilomètres dans la voiture dont a le plus besoin un débutant."

"Ensuite, il n’a pas l’occasion de se montrer, de se distinguer comme a pu le faire à ses débuts Max chez Toro Rosso, poursuit le père de Max Verstappen. Ils sont vraiment trop loin des autres. Il leur manque trop de vitesse."

"Dès lors, impossible de le comparer avec Fernando [Alonso]. Le seul point positif, c’est qu’Alonso ne va pas rester. L’an prochain, il ne sera plus là selon moi…"

