Verstappen : "Je dois des excuses à mon équipe..."

Le résultat de ce Grand Prix aurait pu être différent si Max Verstappen n'avait pas accroché son équipier Daniel Ricciardo dans le deuxième virage.

Le Hollandais a été pénalisé de 10" d'arrêt pour l'incident et cela a plombé les chances de son équipe, Ricciardo ayant été contraint à l'abandon.

Sans cela, un match à trois aurait pu se développer à l'avant de la course étant donné la cadence relativement peu élevée du leader Sebastian Vettel aux prises avec une direction défaillante.

"Je dois des excuses au team et à Daniel particulièrement, a reconnu Max après l'arrivée. J'avais fait l'extérieur dans le premier virage et mes pneus étaient sans doute un peu salis, ce qui m'a fait perdre l'adhérence au freinage de la deuxième courbe : j'ai sous-viré et le contact avec l'autre voiture était inévitable, j'en suis désolé."

"Sans cela, on aurait sans doute pu se mêler à la lutte pour le podium, voire même pour la victoire, reconnaît-il. La voiture était très performante en course et, malgré ma pénalité, je suis revenu assez facilement sur les Mercedes à la fin. C'est donc une occasion manquée mais nous progressons sans cesse et on devrait se battre devant dans la seconde moitié du championnat."

