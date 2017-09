Verstappen chez Mercedes ? "Non-sens" dit Lauda

Il n'y a pas que la rencontre entre les responsables de McLaren et la direction de Renault Sport F1 qui a été rendue publique dans le paddock de Monza hier. La visite de Jos Verstappen, le père de Max, dans le motorhome Mercedes n'est pas passée inaperçue non plus...

Il ne fait pas de doute que l'entourage du jeune prodige hollandais perd patience avec Red Bull et surtout Renault après un sixième abandon en douze Grands Prix la semaine dernière en Belgique. Max Verstappen, qui n'aura 20 ans que dans un mois, est sous contrat avec Red Bull jusqu'en 2019 inclus, a priori sans clause de sortie basée sur la performance, mais on a vu dans le passé le géant de la boisson énergisante libérer un pilote qui ne souhaitait plus courir sous les couleurs du taureau ailé.

Il s'agit évidemment de Sebastian Vettel en 2014, mais c'était après une période dorée marquée par quatre titres mondiaux consécutifs et la situation de Verstappen n'est évidemment pas comparable. Son père a néanmoins discuté avec Toto Wolff, le patron de Mercedes Motorsport, en évoquant probablement l'avenir à l'horizon 2020 sachant que Lewis Hamilton doit encore négocier son contrat au-delà de 2018 et que Valtteri Bottas n'a pas encore été confirmé pour la saison prochaine.

"Cette rumeur est ridicule, affirme Niki Lauda, le président non-exécutif de Mercedes AMG F1. La réalité est que Verstappen est sous contrat avec Red Bull jusqu'à la fin de la saison 2019, donc imaginer un départ anticipé de Max est un non-sens..."

Il n'empêche que Jos Verstappen a bel et bien bavardé avec Toto Wolff hier, mais ce n'est pas la première fois que Wolff et Lauda ne sont pas sur la même ligne de communication, comme on l'a constaté récemment à propos de discussions (ou pas) avec Sebastian Vettel avant que l'Allemand ne prolonge son bail avec Ferrari.

