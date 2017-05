Verstappen bat le record du tour à Zandvoort

Max Verstappen a créé la surprise ce dimanche en battant le record du tour du circuit de Zandvoort, aux Pays-Bas, où se tenait ce week-end une manifestation organisée par l'un de ses sponsors.

Le Néerlandais a profité du break entre Barcelone et Monaco pour rejoindre le tracé du bord de mer où l'attendait une Red Bull RB8, mue par un V8 atmosphérique, avec laquelle il a pris la piste devant ses fans venus en nombre.

C'est au cours d'une de ces démonstrations, ce matin, que le pilote belgo-hollandais a bouclé les 4.307 kilomètres du tracé en 1.19.511, battant le précédent record de 1.19.880 établi par Luca Badoer et Ferrari en... 2001.

"C'est vraiment sympa d'être ici au volant de la Red Bull, a déclaré Verstappen a ses fans en tribunes. Sa configuration est un peu différente que ce à quoi je suis habitué mais le moteur V8 résonne toujours aussi bien."

"Je savais déjà depuis mes années en F3 que Zandvoort est un superbe tracé, ajoute-t-il. De plus, le grip est meilleur avec la nouvelle asphalte et piloter en devient encore plus confortable."

