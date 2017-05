Verstappen a la solution pour gagner dimanche !

Cinquième des deux séances d’essais libres du jour à bonne distance des Mercedes, Max Verstappen est bien conscient qu’il n’a pas la voiture pour s’imposer dimanche en Espagne.

Le Néerlandais, vainqueur il y a tout juste un an sur ce circuit, a pourtant une solution pour monter sur la plus haute marche du podium dans deux jours.

"Nous pouvons gagner dimanche si les quatre voitures de tête s’accrochent entre elles", plaisantait-il à l’issue de sa journée d’essais.

"Plus sincèrement, je pense que nous avons progressé avec nos évolutions. Nous nous sommes rapprochés de Ferrari, mais Mercedes semble avoir introduit de très bonnes nouveautés à en juger par les deux séances d’essais libres du jour."

"Je pense que nous sommes toujours la troisième meilleure équipe du plateau et que nous pouvons être plus heureux que lors des Grands Prix précédents. Mais nous avons encore du boulot à battre pour trouver plus de rythme, aussi bien au niveau du châssis que du côté du moteur."

