Vers une saison 2019 découpée en trois tiers

Liberty Media a confirmé son intention de découper le calendrier de la Formule 1 continent par continent, vraisemblablement à partir de la saison 2019.

Sean Bratches, le directeur des opérations commerciales de la F1, l’a confirmé dans une interview qu'il a accordée à l’AFP lors d’un déplacement à Shanghai, en Chine.

"Nous voulons une répartition équilibrée des courses à travers les régions et un peu plus d’équilibre entre circuits traditionnels et circuits urbains", a-t-il souligné.

Bratches a par ailleurs indiqué que de nouvelles courses en ville, principalement en Asie et aux Etats-Unis, allaient voir le jour au calendrier de la F1 dans les années à venir.

"Nous irons dans des villes emblématiques, où nous avons une large base de fans, particulièrement de nouveaux fans potentiels", a-t-il indiqué.

"Du point de vue des fans, le décor de ces centres-villes peut créer des images de télévision et des photos percutantes. Je passe beaucoup de temps à prendre contact avec des villes – plutôt que de réagir uniquement aux propositions qui nous sont faites – et je pense qu’à terme nous organiserons plus de courses en ville que ce que l’on a vu jusque-là."

