Vers un retour du Grand Prix d'Argentine ?

Le calendrier du championnat du monde de F1 pourrait évoluer dans les prochaines années sous l'impulsion du nouveau détenteur des droits commerciaux Liberty Media. Le CEO Chase Carey a déjà précisé que le programme pourrait monter jusqu'à 25 Grands Prix si les conditions sont réunies, tout en assurant qu'il s'agissait d'une vision à long terme.

Le manager américain souhaite aussi privilégier les circuits proches des grandes villes (ou carrément les tracés urbains) ainsi que les Grands Prix historiques, dont les racines font partie du patrimoine du sport automobile. Dans ce contexte, la récente visite de Charlie Whiting, le directeur de course de la FIA également chargé de l'homologation des circuits, à Buenos Aires n'est pas anodine.

L'Argentine a été une des nations les plus actives dans les premières années de la Formule 1 avec Juan Manuel Fangio, quintuple Champion du monde, et José Froilan Gonzales, le premier vainqueur d'un Grand Prix pour Ferrari. Buenos Aires pourrait donc réintégrer le calendrier en tant que troisième rendez-vous en Amérique Latine (après Sao Paulo et Mexico), même si l'on sait que l'avenir du Grand Prix du Brésil n'est pas assuré. La dernière fois que la F1 a visité l'Autodromo Juan y Oscar Galvez remonte à 1998 avec la victoire de Michael Schumacher sur Ferrari.

