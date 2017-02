Vergne s’épanouit plus en Formula E qu’en F1

Jean-Eric Vergne déclare qu’il apprécie davantage courir en Formula E, le championnat 100% électrique de la FIA, qu’en Formule 1.

En Formula E, le Français peut aujourd’hui jouer les premières places à la régulière, ce qui n’était pas le cas lorsqu’il évoluait en F1 chez Toro Rosso.

"Pour moi, la page F1 est tournée", déclare JEV, troisième de l’ePrix de Buenos Aires il y a deux jours, dans le documentaire "L’ambition Electrique" diffusé sur Canal + Sport.

"J’étais arrivé dans une équipe, Toro Rosso, qui est ce qu’elle est : une équipe de milieu de peloton. Ça m’avait mis un coup à la tête, en finissant huitième à mon deuxième Grand Prix. Je n’étais pas spécialement heureux mais quand je suis arrivé, toute l’équipe sautait de joie comme si on avait gagné une course."

"Je ne me suis jamais fait à l’idée que terminer huitième ou septième était un superbe résultat pour Toro Rosso. Ça m’a un peu joué des tours."

"Arriver en Formula E, peu importe l’équipe dans laquelle vous êtes, vous pouvez vous battre pour des poles ou des victoires. Cela m’a redonné énormément d’énergie", révèle Vergne.

"Ça me fait plaisir d’être dans un championnat ou dans une équipe, où on arrive à chaque course et on sait qu’on peut faire la pole, on sait qu’on peut gagner la course."

Vergne pointe à la quatrième place du championnat 2016-2017 de Formula E, à 53 points du leader Sébastien Buemi, après trois des douze ePrix disputés.

"L’objectif, à moyen terme, est de gagner le championnat", conclut-il.

