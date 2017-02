Vergne renonce à la F1

Après deux saisons passées à Maranello dans le rôle de réserviste de la Scuderia Ferrari, Jean-Eric Vergne a confirmé qu'il n'occuperait plus ce rôle cette année.

La promotion du jeune espoir Antonio Giovinazzi, vice-champion des GP2 Series en 2016, comme pilote d'essais et de développement de l'équipe italienne n'est évidemment pas étrangère à cette décision.

JEV a tenu a précisé qu'il se concentrerait désormais sur la Formula E tout en tentant de rebondir en WEC, ce qui signifie qu'il renonce à la F1 pour de bon.

"A 26 ans, l'opportunité qui s'est présentée en Formula E possède un plus grand potentiel d'avenir pour moi," a déclaré le Français en marge de l'ePrix de Buenos Aires où il s'est classé deuxième le week-end dernier.

"L'équipe Techeetah est très ambitieuse et ce championnat va encore évoluer dans les années à venir. Je suis heureux de pouvoir y faire la course en tête, ce qui n'était pas le cas en F1. Parallèlement, je vais essayer de rouler en WEC et surtout de prendre part aux 24 Heures du Mans en LMP2 ou en GT."

Vergne n'est pas seulement pilote chez Techeetah, mais il serait aussi actionnaire de l'équipe après avoir facilité la reprise - avec l'aide de son manager Julian Jakobi (à droite sur la photo) - de l'ancienne écurie Super Aguri par son nouveau propriétaire chinois CMC (Chinese Media Capital).

La Formula E a par ailleurs confirmé le week-end passé que CMC avait acquis des parts dans FEH (Formula E Holdings), la société basée à Hong Kong qui détient les droits commerciaux du championnat.

